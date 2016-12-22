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Устроивший аварию в Чувашии водитель за месяц 18 раз нарушил ПДД
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Устроивший аварию в Чувашии водитель за месяц 18 раз нарушил ПДД
Общество, 09:10
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Устроивший аварию в Чувашии водитель за месяц 18 раз нарушил ПДД

Водитель микроавтобуса Opel, врезавшийся в грузовик «МАЗ» на трассе в Чувашии, за октябрь 2017 года нарушил правила дорожного движения 18 раз. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского управления ГИБДД.

«Opel был зарегистрирован месяц назад, и за это время водителем автомашины допущено 18 нарушений скоростного режима, зафиксированные прибором автоматической видеофиксации», — указывается в сообщении.

ДТП произошло 24 ноября около 17:15 мск на федеральной трассе М7 «Волга» в районе населенного пункта Старое Янситово Козловского района. Жертвами аварии стали пять человек, еще двое были доставлены в больницу с ранениями.

Как сообщали РБК в республиканском управлении ГИБДД, Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Дежурный в ГИБДД отметил, что по предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Теги: ДТП , жертвы , ПДД , Чувашия
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