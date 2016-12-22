Пять человек погибли в аварии на трассе в Чувашии
Общество, 20:07
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Пять человек погибли в аварии на трассе в Чувашии
Во время аварии на трассе в Чувашии погибли пять человек. Еще двое госпитализированы, сообщил РБК представитель республиканского ГУ МЧС.
Авария произошла около 17:15 мск на федеральной трассе М7 «Волга» в районе деревни Старое Янситово Козловского района. Микроавтобус Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», уточнили РБК в управлении ГИБДД по Чувашии.
«По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением», — рассказал дежурный ГИБДД.