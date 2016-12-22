В Приморье уничтожили найденную в поле 100-килограммовую авиабомбу

В Приморье на пахотном поле была обнаружена авиабомба весом 100 кг. Сотрудники МЧС на месте уничтожили находку, говорится в сообщении управления МЧС по Хабаровскому краю.

Бомба была обнаружена местными жителями при проведении пахотных работ, в 3 км от населенного пункта Лучки. Ее идентифицировали как авиабомбу ФАБ-100 советского производства. На место для ликвидации находки выехали сотрудники МЧС с саперным оборудованием. Боеприпас был дистанционно подорван с помощью накладного заряда взрывчатки.

Фото: Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю

В начале ноября в Адыгее спасатели уничтожили авиабомбу такого же типа, найденную на месте подвергавшейся бомбардировкам переправы периода Великой Отечественной войны. В октябре бомба времен войны была обнаружена в Берлине. Тогда для того, чтобы ее обезвредить, местные власти эвакуировали около 10 тыс. местных жителей.