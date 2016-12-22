На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Общество, 03:00
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На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
На юге Турции, неподалеку от Измира произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом говорится в сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр землетрясения располагался в 192 км от Измира, неподалеку от города Ула, на глубине 6 км. Сообщения о пострадавших и разрушениях в результате толчков отсутствуют.
В июле у юго-западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис. В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Толчки нанесли ущерб также также греческому острову Кос, где пострадали 120 человек.