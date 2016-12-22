Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,82 58,34 EUR Нал. 69,91 69,25 USD Бирж. 58,37 -0,08 EUR Бирж. 69,62 +0,38 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8209,50 +10,31 ММВБ 2161,17 +0,59% РТС 1166,09 +0,64% Brent 63,73 +0,49% DJIA 23557,99 +0,14% Nasdaq 6889,16 +0,32% FTSE 7409,64 -0,10%
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостей
УЕФА обвинил болельщиков «Зенита» в расизме 02:40, Общество Ростуризм напомнил российским туристам в Египте о мерах предосторожности 01:50, Общество Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 01:15, Спецпроект РБК Reuters сообщил о занижении США численности войск в Сирии в четыре раза 00:59, Политика Банк BNP Paribas отказался поддерживать табачные компании 00:54, Общество Эрдоган рассказал о достигнутой по телефону договоренности с Трампом 00:40, Политика Число жертв пожара в гостинице в Батуми достигло 12 человек 24 ноя, 23:57, Общество СМИ узнали об аресте экс-продюсера канала TRT по делу об убийстве Карлова 24 ноя, 23:48, Политика Прокуратура начала проверку взрыва газа в Мурманске 24 ноя, 23:47, Общество Госкино Украины прокомментировало возможность запрета сериала «Сваты» 24 ноя, 23:31, Общество «Росгосстрах» полностью обновил свой состав директоров 24 ноя, 23:30, Бизнес При пожаре в гостинице в Батуми погибли четыре человека 24 ноя, 23:07, Общество Захарченко поздравил Пасечника со вступлением в должность главы ЛНР 24 ноя, 22:56, Политика В погоне за компромиссом: чем завершился саммит ЕС и постсоветских стран 24 ноя, 22:13, Политика С продуктовой базы в Москве похитили более 300 кг красной икры 24 ноя, 22:04, Общество Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по боевикам в Дейр-эз-Зоре 24 ноя, 22:01, Политика УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Зенита» 24 ноя, 21:51, Спорт Порошенко рассказал о планах на «четыре союза» с Европой 24 ноя, 21:40, Политика В Верховной раде прокомментировали уход Плотницкого с поста главы ЛНР 24 ноя, 21:32, Политика СМИ анонсировали переход нападающего сборной России в английский клуб 24 ноя, 21:31, Спорт Группу «украинских диверсантов» обвинили в «покушении» на глав ДНР и ЛНР 24 ноя, 21:18, Политика В Совфеде оценили влияние смены власти в ЛНР на минские соглашения 24 ноя, 21:07, Политика Полиция Лондона проверила сообщения о стрельбе на станциях метро 24 ноя, 21:05, Общество Адвокат Улюкаева прокомментировала публикацию показаний Сечина 24 ноя, 20:51, Политика Беспилотники Египта уничтожили 15 причастных к теракту в мечети боевиков 24 ноя, 20:37, Политика Бывшего главу ЛНР назначили уполномоченным по минским соглашениям 24 ноя, 20:32, Политика Алексей Мордашов купил сеть клиник в Северо-Западном регионе 24 ноя, 20:31, Бизнес Олимпийские чемпионы раскритиковали решение МОК по России на Сочи-2014 24 ноя, 20:21, Общество
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Общество, 03:00
0
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

На юге Турции, неподалеку от Измира произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом говорится в сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 192 км от Измира, неподалеку от города Ула, на глубине 6 км. Сообщения о пострадавших и разрушениях в результате толчков отсутствуют.

В июле у юго-западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис. В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Толчки нанесли ущерб также также греческому острову Кос, где пострадали 120 человек.

Теги: Турция , землетрясение
Главное
Главком армии Украины сообщил о подготовке к вводу миротворцев в Донбасс Политика
Материалы по теме
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,0 Общество
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7 Общество
Во время землетрясения в Иране погибли 530 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку