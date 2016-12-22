Зюганов возмутился переименованием петербургских улиц

Глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой просит не допустить возврата улицам в Санкт-Петербурге дореволюционных названий. Текст опубликован на сайте КПРФ.

Зюганов написал, что решение Топонимической комиссии о переименовании десяти Советских улиц обратно в Рождественские, а Восстания — в Знаменскую вызвало у него крайнее возмущение. «При этом широкой дискуссии вокруг данной проблемы не было, а ее обсуждение оказалось, по сути, закрытым и для жителей города, и для средств массовой информации», — подчеркнул лидер коммунистов.

«Мы оцениваем данные действия как совершенно неуместные. Они прямо ведут к обострению обстановки и у​глублению раскола в обществе», — считает Зюганов.

«В России нет «лишних» страниц, которые следует перечеркнуть. Неуважение к решениям наших предков ведет к разрушению исторической памяти, а слом моральных ориентиров молодого поколения грозит нашей Родине самыми тяжелыми последствиями», — говорится в телеграмме.

Ранее 24 ноября Топонимическая комиссия рекомендовала городскому правительству вернуть улицам дореволюционные названия. Как уточняет «Российская газета», были приняты не все предложения. В частности, площадь Восстания не стали называть Знаменской. Окончательное решение по этому вопросу будет принято губернатором.