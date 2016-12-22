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Адвокат Улюкаева прокомментировала публикацию показаний Сечина
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Адвокат Улюкаева прокомментировала публикацию показаний Сечина
Дело Улюкаева, 20:51
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Адвокат Улюкаева прокомментировала публикацию показаний Сечина

Публикация выдержек из протоколов допросов главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина по делу Улюкаева «мешает и защите и обвинению». Об этом РБК заявила Дариджан Квеидзе, адвокат бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Честное слово, я хочу сказать, что мы адвокаты в некотором замешательстве. Я лично не могу понять, с какой целью и кто это делает. Это мешает и защите, и обвинению. Ну, потому что все эти вопросы необходимо рассматривать в суде, а не в прессе», — сказала адвокат.

Квеиде отметила, что не понимает, кого этими действиями хотели дискредитировать, адвокатов или фигурантов дела Улюкаева. «Когда сливают показания Сечина, которые еще не оглашали — это означает, что кто-то нарушил закон. Этого делать нельзя, поскольку мы дали подписку о неразглашении материалов дела», — заключила она.

Ранее пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что публикация выдержек из протоколов допросов Игоря Сечина является «вбросом или фабрикацией». «Это позор. Понятно было бы, если бы эти бумаги представляли из себя недоступный никому эксклюзив. Но это вброс или фабрикация, подлинность этих документов определить невозможно, ведь они судом еще не изучены», — заявлял он РБК.

Речь идет о публикации Би-би-си содержания протоколов допросов Сечина по делу Улюкаева от 23 ноября. Подлинность копий протоколов телеканалу подтвердил знакомый с материалами дела источник. Сообщалось о трех допросах Сечина — в служебной машине 15 ноября, на следующий день после задержания Улюкаева, 17 января и 31 мая. По данным Би-би-си, на первом допросе Сечин не рассказал, при каких условиях Улюкаев требовал у него взятку. Он рассказал, что произошло «в октябре-ноябре 2016 года».

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Алексей ​Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере». По данным следствия, Улюкаев требовал от Игоря Сечина $2 млн в качестве взятки в офисе компании 14 ноября 2016 года.

Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , Алексей Улюкаев , дело Улюкаева
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