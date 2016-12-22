Акции «Яндекса» обновили рекорд после одобрения ФАС сделки с Uber

Акции компании «Яндекс» обновили исторический максимум после того, как Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние «Яндекс.Такси» и бизнеса Uber в России.

На Московской бирже 24 ноября на максимуме «Яндекс» торговался на уровне 2079 руб. за бумагу. По состоянию на 18:00 мск цена за одну акцию компании составляла 2042 руб., на 3,27% выше открытия торгов.

ФАС одобрила сделку «Яндекс.Такси» и Uber сегодня, 24 ноября. Служба предписала им «обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси».

Uber и «Яндекс» объявили о готовящейся сделке в июле 2017 года. Помимо России бизнесы двух компаний будут объединены в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В рамках соглашения будет создана совместная компания стоимостью $3,725 млрд. Uber инвестирует в нее $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Новая компания будет зарегистрирована в Нидерландах.



Предполагалось, что 59,3% компании будет принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, 4,1% — сотрудникам новой компании. Главой объединенной компании должен стать гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. В рамках сделки «Яндекс» станет совладельцем глобального бизнеса Uber.

Американская компания не раскрывала финансовые и операционные показатели деятельности в России. «Яндекс» в октябре сообщил, что с момента запуска в 2011 году с использованием «Яндекс.Такси» было совершено 335 млн поездок. Выручка «Яндекс.Такси» по итогам третьего квартала составила 1,15 млрд руб. (на 96% больше, чем годом ранее), количество поездок выросло на 360%.