ФАС заинтересовался «незаметным» появлением конкурента «Яндекс.Такси»

Федеральная антимонопольная служба начала проверку в отношении объединенного бизнеса Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что компании не согласовывали сделку с ними, и сейчас ведется выяснение, должны ли они были это сделать.

«Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая, возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле «Яндекс.Такси» и Uber, потихонечку скупив большое количество таксопарков. И никто даже не заметил на рынке, как их доля стала очень большой. Сейчас мы проводим проверку», — рассказал агентству «Интерфакс» глава ФАС Игорь Артемьев. Он пояснил, что ранее служба не обратила внимание на сделку, так как купленные таксопарки не называли единым брендом.

Владельцами объединенной компании стали основатель и гендиректор Fasten Евгений Львов, фонд UFG Private Equity, а также частные инвесторы. Из деталей известно только то, что фонд инвестировал «меньше $100 млн».

Ранее сообщалось, что Mail.Ru Group заинтересовалась инвестициями в традиционный сервис такси с целью вывести его в интернет. Какой именно сервис привлек внимание холдинга — не озвучивалось.