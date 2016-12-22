Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой миноритарной доли в такси-сервисе

Mail.Ru Group готова инвестировать в традиционный сервис такси, чтобы помочь ему выйти в интернет. Об этом заявил финансовый директор компании Мэттью Хэммонд в ходе выступления на конференции Morgan Stanley European Tech, Media & Telecom в Барселоне, передает Reuters.

По его словам, покупка акций традиционного сервиса такси представляется реалистичной возможностью, однако он не стал комментировать, какой именно сервис холдинг считает привлекательным. «Инвестиции, которые мы сделаем, будут миноритарными. Это скорее должно быть создание (совместного предприятия) и увеличение трафика», — сказал он.

По словам Хэммонда, Mail.Ru Group не заинтересована в покупке онлайн-сервисов такси, которые в основном зависят от субсидий: речь идет об офлайн-бизнесе, чтобы «вывести его в онлайн».

Ранее несколько источников РБК, близких к Mail.Ru Group, сообщали, что Mail.Ru Group ведет переговоры о покупке доли в группе компаний «Везёт», созданной в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»). Сумма сделки может составить «несколько десятков миллионов долларов за неконтрольную долю», сообщали источники.

Для Mail.Ru Group эта сделка может стать первой инвестицией в сервисы такси, хотя бенефициары компании уже есть в числе акционеров подобных проектов. Летом 2015 года бенефициар Mail.Ru Group, миллиардер Алишер Усманов вместе с партнерами по USM Holdings инвестировали в акции американского Uber «несколько десятков миллионов долларов».