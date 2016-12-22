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Верховный суд в Праге одобрил выдачу США «русского хакера» Никулина
Общество, 16:11
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Верховный суд в Праге одобрил выдачу США «русского хакера» Никулина

Верховный суд в Праге одобрил экстрадицию в США содержащегося под стражей россиянина Евгения Никулина, который подозревается во взломе Linkedin, Dropbox и Formspring. Об этом сообщает чешское агентство CTK со ссылкой на председателя апелляционного суда Карела Шемека.

«Цель судебного разбирательства по экстрадиции — оценить, действительно ли Евгений Никулин совершил уголовные преступления», — отметил собеседник агентства, добавив, что нет оснований для недопустимости выдачи Никулина американской стороне.

Согласно законам Чехии, суды выносят постановления о возможности выдачи обвиняемых зарубежным странам. Итоговое решение по экстрадиции принимает министр юстиции республики.

Гражданина России Евгения Никулина задержали в Чехии осенью 2016 года. После этого США и Россия подали запросы о выдаче им россиянина. Американский Минюст заявил, что Никулин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и нанес им ущерб. Министерство обвинило его в краже при отягчающих обстоятельствах личных данных. Москва заявляла, что не допустит выдачи США россиянина.

В июле 2017 года адвокат подозреваемого Мартин Садилек передал СМИ показания сотрудника ФБР, легшие в основу уголовного дела против Никулина. Согласно им, в 2012 году LinkedIn пожаловалась ФБР на хакера, который открыл доступ к 6,5 млн паролей пользователей соцсети. Компания заподозрила аккаунт одного из инженеров компании, который подключился к корпоративной сети в Калифорнии с российских IP-адресов. По такой же схеме работал человек, который взломал Dropbox и Formspring. По словам адвоката, фотографию Никулина передали ФБР украинские власти, которые изъяли ее у приближенного к подозреваемому человека. Защитник добавил, что показания агента ФБР — это единственная улика против россиянина, и в показаниях «нет никаких доказательств», которые способны убедить суд в том, что Никулин — хакер.

Теги: Верховный суд , Чехия , LinkedIn , Прага , Еагений Никулин
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