Американские дипломаты сообщили об усилении северокорейской границы

В демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею замечены северокорейские рабочие, роющие траншею. Об этом сообщает Би-би-си.

Снимок, на котором видны производимые работы, опубликовал американский дипломат Марк Кнэппер, работающий в Южной Корее.

Служба новостей напоминает, что недавно произошла успешная попытка побега солдата из КНДР на южную сторону. Правительство Южной Кореи наградило военных, которые участвовали в спасении перебежчика.

Командование ООН в Южной Корее заявило, что во время погони северокорейские пограничники перешли демаркационную линию, и представило в качестве доказательства видео. С учетом того что они открыли по перебежчику огонь, их обвинили в двух нарушениях условий перемирия.

Демилитаризованная зона между Кореями создана в 1953 году. Со стороны Южной Кореи она усилена железобетонной стеной. Ширина нейтральной полосы — около 4 км, длина — 241 км.