Командование ООН в Южной Корее обвинило КНДР в нарушении перемирия

Командование ООН в Южной Корее заявило, что Северная Корея дважды нарушила Соглашение о перемирии от 1953 года во время преследования сбежавшего из КНДР солдата. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Северокорейский солдат в возрасте 20 лет сбежал из страны 13 ноября через нежилую деревню Пханмунджом, которая де-факто является границей между КНДР и Южной Кореей.

Командование ООН продемонстрировало видеозапись, на которой видно, как северокорейские пограничники пересекают военную демаркационную линию в погоне за беглецом. Кроме того, они открыли огонь по перебежчику, который получил пять огнестрельных ранений. Таким образом, северокорейские военные дважды нарушили соглашение о перемирии, утверждает командование ООН.

Позднее солдат был госпитализирован и дважды прооперирован. По словам медиков, он уже пришел в сознание и находится в состоянии «тяжелого психологического стресса» после побега и полученных ран.