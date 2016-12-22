Ума Турман раскритиковала Вайнштейна

Актриса Ума Турман опубликовала в Instagram поздравительный пост ко Дню благодарения, в котором затронула тему обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Пост начинается с традиционных для этого праздника слов благодарности. После этого Турман сообщает, что была очень расстроена чтением записей с хэштегом #MeToo (в них жертвы насилия рассказывают о том, что пришлось пережить). «В общем, с Днем благодарения всех (кроме тебя, Харви, и твоих сообщников. Я рада, что дело идет медленно — ты не заслуживаешь и пули)», — написала актриса.

https://www.instagram.com/p/Bb2h0hBlV3T/?taken-by=ithurman

В начале ноября Турман попросили прокомментировать скандал с Вайнштейном. Она ответила, что слишком зла и боится наговорить лишнего, поэтому озвучит свои мысли позже. Видеозапись реакции актрисы опубликовал у себя в блоге журналист Яшар Али.

В октябре были опубликованы данные журналистского расследования, согласно которым Вайнштейн домогался до многих актрис, в том числе Анджелины Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. После выхода материала еще несколько десятков женщин заявили, что продюсер к ним приставал. Позже появились обвинения в адрес других актеров, продюсеров музыкантов и политиков. В частности, актера Кевина Спейси обвинили в приставании к партнеру по сцене Энтони Рэппу, которому на тот момент было 14 лет. После этого артист признался в нетрадиционной ориентации.