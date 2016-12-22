После перестрелки с двумя погибшими в Дагестане возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по факту перестрелки, в которой погибли два человека. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по п.«а, е, » ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30 -.п. «а, е, » ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия группой лиц).

По предварительным данным, стрельба произошла на территории щебеночного завода на окраине села Азадоглы Магарамкетского района республики. Конфликт между двумя группами мужчин перерос в драку с применением огнестрельного оружия. В перестрелке участвовали не менее десяти человек.

Следователи устанавливают обстоятельства, причины и возможных участников произошедшего. Одна из рассматриваемых СКР версий произошедшего связана с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.​

Перестрелка произошла днем 23 ноября. В результате погибли два человека, в том числе депутат районного собрания. Полиция задержала шесть человек, в частности, депутата горсобрания Дербента Рафика Яралиева, объявленного в розыск после инцидента.



