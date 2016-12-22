После перестрелки в Дагестане задержали шесть человек

Шесть человек задержаны после перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Источник агентства в силовых структурах утверждает, что задержан, в частности, депутат горсобрания Дербента Рафик Яралиев, который был объявлен в розыск после перестрелки. «Сейчас дает показания», — добавил собеседник агентства.

Всего в конфликте участвовали до 15 человек. Двое пострадавших находятся в больнице.

Как сообщили агентству в одной из больниц города Дербент, изначально были госпитализированы три человека. «Доставили к нам троих, в районе 15:00. Один был подан в операционное, он скончался из-за ранений, несовместимых с жизнью, очень серьезные ранения», — отметил собеседник агентства.

Перестрелка в Магарамкентском районе Республики Дагестан произошла днем 23 ноября. Один из погибших — депутат районного собрания. В МВД Дагестана отмечали, что конфликт произошел «между местными жителями».​ По данным «Интерфакса», в конфликте участвовали «дети высокопоставленных лиц».