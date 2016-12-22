В фонде ОМС назвали необоснованными поборы в онкоцентре им. Блохина

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) назвали взимаемые с пациентов Российского национального онкологического центра им. Блохина (РОНЦ) средства необоснованными. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФОМС, которое есть у РБК.

В заявлении фонда говорится, что в ходе проверки РОНЦ «выявлены случаи необоснованного взимания средств с граждан» при оказании высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу. По словам представителя ФОМС, кроме центра им. Блохина помощью онкобольным занимаются «более 50 крупнейших федеральных центров страны». «При этом по числу жалоб, поступающих от граждан на взимание платы за медицинскую помощь, РОНЦ является абсолютным лидером», — заметили в ФОМС.

«Мнение РОНЦ о недостаточности тарифов, оправдывающее дополнительное взимание средств с граждан, несостоятельно и противоречит законодательству», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что в соответствии с правовыми нормами тариф на оказание медпомощи по профилю «онкология» «включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы». В тарифы входят также все необходимые обследования, включая лабораторные и инструментальные, а также высокотехнологичная медпомощь. «Оплата по ним осуществляется в полном объеме, без исключения, всеми территориальными фондами обязательного медицинского страхования», — заверили в ФОМС.

В фонде уточнили, что к концу 2017 года объем средств, выделенных на онкологическую медпомощь, достигнет 104 млрд руб., что почти на 30% выше уровня 2016 года. «На 2018 год запланирован еще более существенный рост расходов — до 164 млрд руб.», — заключили в ФОМС.

23 ноября Генпрокуратура обвинила центр им. Блохина в незаконных поборах. По данным надзорного ведомства, с 2015 года необоснованно заплатили за бесплатные услуги более 2,2 тыс. пациентов. По результатам проверки ФОМС услуги, за которые было заплачено в общей сложности 5,38 млн руб., были страховыми случаями.

​Директор медучреждения Михаил Давыдов, комментируя выводы Генпрокуратуры, объяснил, что речь идет о плате за анализы. Он отметил, что проверка была проведена еще в 2015 году. «Речь шла о якобы незаконной плате за анализы пациентов. Это все подраздули сильно в итоге», — сказал он.

В РОНЦ ответили, что данная ситуация является следствием дезорганизации оказания медпомощи онкобольным на региональном уровне и «несостоятельности» тарифов ОМС. В них, как объяснили в РОНЦ, отсутствует попозиционная стоимость услуг.

14 ноября РБК узнал, что главный онколог Минздрава, директор онкоцентра им. Блохина Михаил Давыдов покинет свой пост 27 ноября. Как рассказал источник РБК, контракт с Давыдовым не был продлен. Давыдов заявил РБК, что уходит «по собственному желанию».

Источники РБК рассказали, что вокруг центра возникло много скандалов, «связанных со взяточничеством». Против увольнения Давыдова выступили президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, бывший главврач 62-й московской онкобольницы Анатолий Махсон, певцы Иосиф Кобзон, Александр Буйнов и Александр Розенбаум, а также другие медики и знаменитости.​