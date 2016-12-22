Кабмин выделил 260 млн руб. пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

Правительство выделило почти 260 млн руб. для оказания помощи лишившимся жилья во время пожара в Ростове-на-Дону в августе. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

«Средства в размере 259,2 млн руб. направляются на оказание помощи в обеспечении жилыми помещениями гражданам, пострадавшим в ходе чрезвычайной ситуации — крупного пожара — 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону», — говорится в документе.

Средства Минфин получит из резервного фонда правительства. Деньги будут выделены в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».

В конце августа правительство уже распоряжалось о выделении более 79 млн руб. «из резервного фонда правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Купный пожар в центре Ростова-на-Дону в зоне частного сектора произошел 21 августа. Огонь охватил площадь 10 тыс. кв. м, его тушили двое суток. Пожар повредил 120 строений, включая жилые дома и хозяйственные постройки. В результате погиб один человек. Пострадавшими от огня признали 602 человека.

Полностью лишились имущества 692 человека.

Власти Ростовской области распорядились выделить компенсацию в размере 1,5 млн руб. родственникам погибшего мужчины.





