Минобороны опубликовало видео испытания новой противоракеты в Казахстане

Министерство обороны опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), которое прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Видео: Минобороны России / YouTube

Ранее Минобороны отчиталось об успешном испытании модернизированной противоракеты. Как заявил командующий объединением ПВО и ПРО полковник Адрей Приходько, ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время». По информации телеканала «Звезда», отличие новой противоракеты от предшественников заключается в полностью автоматическом запуске: и идентификацию цели, и команду на пуск система дает самостоятельно.

Как добавляет издание «Красная звезда», аналог модернизированной ракеты, которая проходила испытания на полигоне Сары-Шаган несет боевое дежурство в частях ПВО, прикрывающих Москву.

17 ноября стало известно, что Россия и Китая проведут командно-штабные учения ПРО «Воздушно-космическая безопасность-2017». Их целью бала названа отработка действий группировок противоракетной обороны. Учения пройдут в Пекине с 11 по 16 декабря. Минобороны России заверило, что они «не направлены против третьих стран».