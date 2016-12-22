СК возбудил дело после смерти девушки в частной клинике в Якутии

В городе Нерюнгри в Якутии возбудили уголовное дело по факту смерти в частной клинике девушки, которая страдала детским церебральным параличом. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по республике.
Дело завели по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По информации следствия, 23-летняя девушка обратилась в частную медицинскую клинику с жалобами на боли в области кишечника. При подготовке к исследованию ей ввели инъекцию препарата, используемого в качестве наркоза. Однако в ходе проведения исследования состояния внутренних органов пациентка скончалась, говорится в сообщении.
«В настоящее время следователем регионального СК России по уголовному делу назначен ряд экспертиз, проводятся допросы медицинских работников, потерпевших», — отметили в СК. Также проводится выемка медицинской документации, устанавливаются обстоятельства произошедшего и ответственные лица.