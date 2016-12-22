Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1300 объектов боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России за последнюю неделю уничтожили более 1320 объектов международных террористических группировок. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной официальной газетой Минобороны «Красная звезда».

Согласно опубликованным данным, самолеты ВКС за неделю совершили около 530 боевых вылетов. По информации ведомства, к настоящему моменту от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» освобождено 98% территории Сирии.

В конце октября президент Владимир Путин заявил об освобождении от террористов свыше 90% территории Сирии. Он отмечал, что во взаимодействии с властями страны и зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации и «продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения».

Министр обороны Сергей Шойгу 24 октября заявлял о сокращении контроля ИГ над Сирией до 5%. Он отмечал, что до начала операции ВКС России террористическая группировка контролировала свыше 70% территории Сирии. По словам министра, с 2015 года в Сирии освобождены около 1 тыс. городов и территория площадью более 500 тыс. кв. км, а в места постоянного проживания вернулись 1,1 млн человек. Шойгу добавил, что финансовая подпитка членов ИГ благодаря добыче и продаже нефти в Сирии «практически прекращена».