Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,10 58,25 EUR Нал. 69,70 68,89 USD Бирж. 58,45 -0,03 EUR Бирж. 69,24 +0,08 USD ЦБ. 58,46 -0,54 EUR ЦБ. 69,18 -0,22 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 8019,48 -195,22 ММВБ 2148,56 -0,54% РТС 1158,62 -0,04% Brent 63,42 +0,21% DJIA 23526,18 -0,27% Nasdaq 6867,36 +0,07% FTSE 7417,24 -0,02%
Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1300 объектов боевиков в Сирии
Лента новостей
Жириновский в случае избрания президентом пообещал доллар по 60 копеек 02:23, Политика Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты 02:06, Общество Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1300 объектов боевиков в Сирии 01:54, Политика Пересчет денег полковника Захарченко занял у РБК более полутора суток 01:09, Общество СМИ опубликовали видео прибытия Плотницкого в Москву 01:04, Политика Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 00:40, Спецпроект РБК Суд обязали рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия 00:24, Политика Стрелок из Лас-Вегаса во время атаки сделал 1100 выстрелов 00:18, Общество Эксперты Кудрина не увидели у правительства программы развития страны 00:02, Политика «Голос» нашел общих спонсоров у кандидатов-единороссов и их противников 00:01, Политика Форум ОНФ сменит формат перед выборами президента 00:01, Политика Стало известно место похорон актера Николая Годовикова 23 ноя, 23:41, Общество Футболиста сборной Бразилии осудили на девять лет за изнасилование 23 ноя, 23:39, Общество В Москве на станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление 23 ноя, 23:21, Общество Центр им. Блохина ответил на обвинения прокуратуры в поборах с пациентов 23 ноя, 23:13, Общество «Локомотив» одержал вторую победу в Лиге Европы 23 ноя, 23:05, Спорт Легионер «Зенита» возглавил список лучших бомбардиров Лиги Европы 23 ноя, 23:01, Спорт Хотин оспорит решение суда по иску Альфа-банка на $700 млн 23 ноя, 23:00, Бизнес Минобороны допустило создание спецбанка для гособоронзаказа до конца года 23 ноя, 22:36, Политика В Думу внесли закон о тюремных сроках для «телефонных минеров» до 10 лет 23 ноя, 22:04, Политика Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете 23 ноя, 21:58, Политика Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре 23 ноя, 21:55, Политика После перестрелки в Дагестане задержали шесть человек 23 ноя, 21:33, Общество ЮниКредит Банк будет самостоятельно оценивать кредитные риски 23 ноя, 21:31, Финансы Спорят с «тройкой»: с какими трудностями столкнулся план по Сирии 23 ноя, 21:21, Политика Суд удовлетворил иск Альфа-банка к Хотину на $700 млн 23 ноя, 21:21, Бизнес На саммите в Сочи у Эрдогана упал стул 23 ноя, 21:05, Политика Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера 23 ноя, 21:03, Общество
Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1300 объектов боевиков в Сирии
Военная операция в Сирии, 01:54
0
Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 1300 объектов боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России за последнюю неделю уничтожили более 1320 объектов международных террористических группировок. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной официальной газетой Минобороны «Красная звезда».

Согласно опубликованным данным, самолеты ВКС за неделю совершили около 530 боевых вылетов. По информации ведомства, к настоящему моменту от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» освобождено 98% территории Сирии.

В конце октября президент Владимир Путин заявил об освобождении от террористов свыше 90% территории Сирии. Он отмечал, что во взаимодействии с властями страны и зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации и «продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения».

Министр обороны Сергей Шойгу 24 октября заявлял о сокращении контроля ИГ над Сирией до 5%. Он отмечал, что до начала операции ВКС России террористическая группировка контролировала свыше 70% территории Сирии. По словам министра, с 2015 года в Сирии освобождены около 1 тыс. городов и территория площадью более 500 тыс. кв. км, а в места постоянного проживания вернулись 1,1 млн человек. Шойгу добавил, что финансовая подпитка членов ИГ благодаря добыче и продаже нефти в Сирии «практически прекращена».

Теги: Россия , Сирия , ВКС
Главное
Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя Общество
Материалы по теме
Россия отчиталась об уничтожении 50 тыс. боевиков в Сирии за два года Политика
Российские ВКС за неделю уничтожили свыше 950 объектов террористов Политика
ВКС России уничтожили свыше 96 тыс. объектов террористов в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку