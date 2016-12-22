Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,10 58,25 EUR Нал. 69,70 68,89 USD Бирж. 58,45 -0,03 EUR Бирж. 69,24 +0,08 USD ЦБ. 58,46 -0,54 EUR ЦБ. 69,18 -0,22 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8166,88 -47,82 ММВБ 2148,56 -0,54% РТС 1158,62 -0,04% Brent 63,42 +0,21% DJIA 23526,18 -0,27% Nasdaq 6867,36 +0,07% FTSE 7417,24 -0,02%
Суд обязали рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия
Лента новостей
Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 00:40, Спецпроект РБК Суд обязали рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия 00:24, Политика Стрелок из Лас-Вегаса во время атаки сделал 1100 выстрелов 00:18, Общество Эксперты Кудрина не увидели у правительства программы развития страны 00:02, Политика «Голос» нашел общих спонсоров у кандидатов-единороссов и их противников 00:01, Политика Форум ОНФ сменит формат перед выборами президента 00:01, Политика Стало известно место похорон актера Николая Годовикова 23 ноя, 23:41, Общество Футболиста сборной Бразилии осудили на девять лет за изнасилование 23 ноя, 23:39, Общество В Москве на станции метро «Проспект Вернадского» произошло задымление 23 ноя, 23:21, Общество Центр им. Блохина ответил на обвинения прокуратуры в поборах с пациентов 23 ноя, 23:13, Общество «Локомотив» одержал вторую победу в Лиге Европы 23 ноя, 23:05, Спорт Легионер «Зенита» возглавил список лучших бомбардиров Лиги Европы 23 ноя, 23:01, Спорт Хотин оспорит решение суда по иску Альфа-банка на $700 млн 23 ноя, 23:00, Бизнес Минобороны допустило создание спецбанка для гособоронзаказа до конца года 23 ноя, 22:36, Политика В Думу внесли закон о тюремных сроках для «телефонных минеров» до 10 лет 23 ноя, 22:04, Политика Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете 23 ноя, 21:58, Политика Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре 23 ноя, 21:55, Политика После перестрелки в Дагестане задержали шесть человек 23 ноя, 21:33, Общество ЮниКредит Банк будет самостоятельно оценивать кредитные риски 23 ноя, 21:31, Финансы Спорят с «тройкой»: с какими трудностями столкнулся план по Сирии 23 ноя, 21:21, Политика Суд удовлетворил иск Альфа-банка к Хотину на $700 млн 23 ноя, 21:21, Бизнес На саммите в Сочи у Эрдогана упал стул 23 ноя, 21:05, Политика Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера 23 ноя, 21:03, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Вардар». Онлайн 23 ноя, 21:00, Спорт Лига Европы по футболу. «Локомотив» — «Копенгаген». Онлайн 23 ноя, 21:00, Спорт В ДНР сообщили о задержании «более десяти украинских диверсантов» 23 ноя, 20:58, Политика Президент Эстонии исключила возможность отмены виз в ЕС для россиян 23 ноя, 20:32, Политика Биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о допинговых слушаниях в МОК 23 ноя, 20:18, Спорт
Суд обязали рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия
Политика, 00:24
0
Суд обязали рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия

Мосгорсуд обязал Симоновский районный суд Москвы рассмотреть жалобу адвоката политика Алексея Навального на бездействие следствия по делу о нападении на оппозиционера с зеленкой в апреле. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

«Мосгорсуд отменил решение Симоновского суда об отказе в принятии моей жалобы в порядке статьи 125 УПК (судебный порядок рассмотрения жалоб) на дознавателя и вернул ее в суд первой инстанции на стадию принятия для дальнейшего рассмотрения», — сказал он.

Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой
Политика

По словам Кобзева, в мае дознаватель отказался принять его ходатайство о приобщении адвокатского ордера к материалам дела, предоставлении возможности ознакомиться с документами, признании Навального потерпевшим и допросе политика. Адвокат подчеркнул, что «ходатайство в нарушение закона до сих пор не рассмотрено». «Ни одного уведомления по делу до настоящего момента ни мной, ни Навальным не получено», — добавил он.

Жириновский сделает запрос о ходе расследования нападения на Навального
Политика

Ранее в ноябре адвокат рассказал, что московская полиция в третий раз приостановила расследование по делу о нападении на Навального, после чего защита направила жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки, пишет агентство.

Нападение на Алексея Навального было совершено 27 апреля. Ему плеснули в лицо жидкостью, смешанной с зеленкой, в результате чего политик получил химический ожог глаза. После этого Навальный выехал в Испанию, где ему сделали операцию.

Теги: суд , жалоба , Алексей Навальный
Главное
Форум ОНФ сменит формат перед выборами президента Политика
Материалы по теме
Жириновский сделает запрос о ходе расследования нападения на Навального Политика
Глава штаба Навального стал фигурантом дела о «Родине-матери» в зеленке Политика
Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку