Суд обязали рассмотреть жалобу защиты Навального на бездействие следствия

Мосгорсуд обязал Симоновский районный суд Москвы рассмотреть жалобу адвоката политика Алексея Навального на бездействие следствия по делу о нападении на оппозиционера с зеленкой в апреле. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

«Мосгорсуд отменил решение Симоновского суда об отказе в принятии моей жалобы в порядке статьи 125 УПК (судебный порядок рассмотрения жалоб) на дознавателя и вернул ее в суд первой инстанции на стадию принятия для дальнейшего рассмотрения», — сказал он.

По словам Кобзева, в мае дознаватель отказался принять его ходатайство о приобщении адвокатского ордера к материалам дела, предоставлении возможности ознакомиться с документами, признании Навального потерпевшим и допросе политика. Адвокат подчеркнул, что «ходатайство в нарушение закона до сих пор не рассмотрено». «Ни одного уведомления по делу до настоящего момента ни мной, ни Навальным не получено», — добавил он.

Ранее в ноябре адвокат рассказал, что московская полиция в третий раз приостановила расследование по делу о нападении на Навального, после чего защита направила жалобу на имя генерального прокурора Юрия Чайки, пишет агентство.

Нападение на Алексея Навального было совершено 27 апреля. Ему плеснули в лицо жидкостью, смешанной с зеленкой, в результате чего политик получил химический ожог глаза. После этого Навальный выехал в Испанию, где ему сделали операцию.