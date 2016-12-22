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Минпромторг поддержал идею ЛДПР ввести в России скидочную «белую субботу»
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Минпромторг поддержал идею ЛДПР ввести в России скидочную «белую субботу»
Бизнес, 17:52
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Минпромторг поддержал идею ЛДПР ввести в России скидочную «белую субботу»

​Минпромторг России поддержал идею ввести в стране день скидок — «белую субботу». В этот день товары российских производителей будут продаваться со скидкой, сообщил журналистам заместитель главы министерства Виктор Евтухов, передает «РИА Новости».

По словам Евтухова, это должно быть волеизъявлением производителей и ретейла. «Ретейл и так достаточно часто проводит такие акции. Если для этого потребуются и будут приняты дополнительные нормы законодательства, правила, то почему нет», — отметил он.

Замглавы Минпромторга добавил, что не видит, что бы могло помешать субъектам хозяйственной деятельности проводить подобные акции.

Ввести в стране «белую субботу» предложил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов на пленарном заседании 23 ноября. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на копию соответствующего запроса парламентария. Депутат попросил министра рассмотреть возможность установления в России дня распродаж продуктов питания и сельскохозяйственной продукции российского производства по аналогии с иностранной «черной пятницей». Проводить «белую субботу» политик предложил во вторую субботу ноября.

Власов отметил, что в других странах в «черную пятницу» продавцы и производители товаров получают огромные прибыли, которые доходят до 20% годовых. Депутат со ссылкой на статистику добавил, что жители России предпочитают приобретать в этот период бытовую технику и электронику, производители которой находятся за рубежом. По его словам, ситуацию, при которой деньги россиян уходят за границу и не стимулируют российскую экономику, нельзя назвать благоприятной.

Власов считает, что «белая суббота» позволит частично перераспределить деньги в пользу российской экономики. 

«Черная пятница» (Black Friday) — старт сезона распродаж, который начинается после Дня благодарения. В этот день магазины предлагают покупателям максимальные скидки, которые доходят до 80–90%, что повышает продажи.

Теги: Минпромторг , ЛДПР , скидки , «белая суббота»
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