Распродажа с подвохом: как не прогадать в «черную пятницу»

Возможность приобрести товар со скидкой кружит покупателям голову, чем и пользуются продавцы. Эксперты рассказали, как обойти ловушки ретейлеров и найти настоящие скидки в период масштабных распродаж

Фото: Тимур Зима для РБК

«Черная пятница» появилась в США около полувека назад и стала не просто днем больших скидок (вплоть до 80–90%), а событием национального масштаба, которое значительно повышает уровень продаж в магазинах. В Россию эта традиция пришла лишь в 2013 году и сразу привлекла внимание многих магазинов и покупателей. Так, по результатам «черной пятницы» в 2016 году крупные российские ретейлеры зафиксировали интерес к распродаже. Например, в «Эльдорадо» и «М.Видео» по сравнению с обычным днем оборот во время «черной пятницы» вырос на 70%, количество заказов на сайте Media Markt увеличилось на 216%.

В США распродажа проходит в первую пятницу после Дня благодарения (в 2017 году он отмечается 23 ноября, а «черная пятница» пройдет 24 ноября). В России акция также начнется в ночь на 24 ноября и продлится до понедельника.

«Изначально в распродаже участвовали только офлайн-магазины. Но за последние несколько лет она стала популярной и среди интернет-магазинов», — рассказывает маркетолог сети партнерских программ Admitad Татьяна Бикаева. Различия в форматах распродажи невелики: офлайн-скидки предоставляются в конкретных магазинах, а онлайн-акция может проходить на специальных сайтах-агрегаторах, которые объединяют участвующих в распродаже ретейлеров (в России это blackfriday.ru и realblackfriday.ru).

В преддверии глобальной распродажи РБК разбирался, насколько предлагаемые ретейлерами скидки реальны, как не поддаться на уловки продавцов и воспользоваться всеми преимуществами масштабной распродажи.

Уловка без обмана

Во время такой большой акции, как «черная пятница», продавец выигрывает, завлекая тысячи людей и увеличивая продажи. «Чем больше обороты, тем дешевле можно продавать: снижаются издержки на привлечение покупателей, хранение и продажу вещей», — объясняет Андрей Бойко, старший менеджер по привлечению партнеров-ретейлеров банка «Хоум Кредит».

Но клиенту не стоит надеяться, что магазин, желая привлечь его, выложит на прилавок новый товар с большой скидкой. Скорее всего, ретейлер постарается реализовать товары прошлых коллекций или залежавшиеся. «Многие вещи имеют сезонность и постоянные обновления, как, например, мобильные телефоны или ноутбуки, предыдущие модели таких товаров ретейлер и распродает со значительной скидкой», — объясняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

Размер предлагаемой скидки зависит от товарного сегмента, так как в каждом из них существует своя наценка и маржинальность (тот уровень заработка, который имеет ретейлер). Чем выше маржинальность, тем большую скидку продавец может предложить. «Так, в электронике маржинальность редко бывает больше 15%, соответственно, и скидки в момент распродажи здесь будут небольшими. В одежде же заработок ретейлера выше, поэтому скидки могут достигать и 90%», — считает Федоров. Также большие скидки возможны на аксессуары, на которые наценка традиционно высока, добавляет генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» Сергей Крбашьян.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Со значительным дисконтом реализуют и так называемые товары-маяки, главная функция которых — завлечь клиентов, рассказывает руководитель коммерческого направления компании «Юлмарт» Сергей Морозов. Как правило, это единичные флагманские позиции, на которые в рекламных целях предоставляется скидка от 40%. Запас таких изделий чаще всего ограничен.

Параллельно продавец может завысить цену на сопутствующие товары. «Это известная манипуляция как в онлайне, так и офлайне. Бывает, что одни товары продаются по очень низкой цене, например, гвозди, с расчетом на то, что вместе с этими гвоздями вы покупаете молоток, который продается по намного более высокой цене», — объясняет генеральный директор компании «BrandMonitor. Защита бренда в интернете» Юрий ​Вопилов.

Чтобы не испортить свои впечатления от распродажи и сделать удачное приобретение, первое, что советуют эксперты, это заранее составить список покупок и определить свой бюджет. «Если вы совершаете покупки онлайн, то заранее добавьте необходимые товары в электронную корзину, так вы в день распродажи сразу увидите, на какие из интересующих вас товаров распространяется скидка и ее размер», — добавляет директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Фальшивая скидка​

Распродажи — время азартное, чем и пользуются не самые добросовестные участники. По словам сооснователя Ассоциации клиентской лояльности и клиентоцентричности (КЛИК) Елены Наумчик, заявленная скидка часто не соответствует реальному снижению цены. «Дисконт «до 70%», скорее всего, будет означать снижение реальной цены на 3–10%, а по ряду категорий — до 30%», — говорит она.

Происходит так оттого, что недобросовестные ретейлеры сначала завышают стоимость, а затем якобы делают скидку. «Такие искусственные завышения доходят почти до 100% от рекомендованной производителем цены, в результате чего и получаются красивые скидки около 50%», — объясняет руководитель Hi-Tech Mail.Ru Дмитрий Рябинин. В результате очарованный клиент покупает товар дороже, чем он стоил до акции, и даже не подозревает об этом.

Обвинить магазин в том, что он вас обманывает и тем самым нарушает закон, нельзя, говорит Вопилов. «Ценообразование не контролируется здесь законом. Диктовать магазину конкретную розничную цену никто не вправе», — объясняет он.

Чтобы не переплатить, покупателю стоит выяснить, сколько товар стоил неделю-месяц-квартал назад и не завышена ли цена на распродаже, советует Дмитрий Рябинин. Для российских сетей страницу с понравившимся изделием можно проверить в кэше поисковиков Google и «Яндекс». Для этого нужно в качестве запроса указать адрес страницы с интересующим товаром, затем кликнуть на значок под результатом запроса и выбрать «сохраненную копию» страницы. В результате выпадет версия страницы из кэша поисковика, в которой отображается предыдущая версия.

Если проверять изменение цены самостоятельно клиент не хочет, можно довериться площадкам-организаторам распродажи (blackfriday.ru и realblackfriday.ru), советует Алексей Федоров. Он уверен: «Такие площадки перед размещением того или иного предложения проверяют стоимость товара за последние две недели. Если цена была завышена, предложение не станут размещать».

Убедившись, что цена не была завышена, имеет смысл сравнить и стоимость данного товара в разных магазинах, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Это можно сделать с помощью товарных агрегаторов, которые позволяют сравнивать цены в разных магазинах (например, «Яндекс.Маркет», «Товары.Mail.Ru», Price.ru).

Если клиент после приобретения товара узнал, что цена на него была завышена, он по закону может обменять изделие или вернуть свои деньги. «К данной ситуации всецело применяется законодательство о защите прав потребителей», — рассказывает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «Если акционный товар по каким-либо причинам не устроил покупателя, и он не входит в список невозвратных, если у него не была нарушена упаковка, и он не был используем, то его можно вернуть в обозначенный законом срок. Продавец не может тут препятствовать», — рассказывает юрист. В соответствии с законом о защите прав потребителей покупатель имеет право на обмен качественного товара в течение 14 дней с момента покупки при условии, что не нарушены потребительские свойства и покупка не была в употреблении.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Другие подводные камни

Еще одна манипуляция с ценой может произойти во время покупки в интернет-магазине. Бывает, что сперва пользователь видит на сайте одну цену, а через несколько действий, например при введении в поле данных о банковской карте, цена меняется, рассказывает директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников и добавляет: «Это, конечно же, некорректно со стороны продавца». Если пользователь видит, что цена на товар изменилась, то необходимо незамедлительно обратиться на горячую линию РОЦИТа, говорит Гребенников. «Мы отслеживаем поступление таких жалоб и просим интернет-магазин разобраться с некорректной ценой», — отмечает он.

Цена может изменяться и исходя из предыдущей истории просмотров и покупок человека. По словам Елены Наумчик, продавец может увидеть, что клиент заинтересовался определенным товаром, например добавив его в корзину на сайте. «И может получиться так, что вы попадаете в ряд клиентов, которых тот или иной алгоритм считает нечувствительными к ​​цене. В результате вам или вашему устройству покажут цену выше, чем другому клиенту или другому устройству», — рассказывает Наумчик. Чтобы этого избежать, стоит проверить стоимость изделия с другого устройства, например, друга или коллеги, советует она.

Также распространенной во время акции является жалоба на отсутствие товара. «Наиболее выгодные предложения заканчиваются порой в течение нескольких минут, и те потребители, которые не успели купить товар, обращаются с жалобами на то, что продавец их дезинформировал», — рассказывает Федоров. Чтобы это не происходило, клиенту следует заранее выяснить, ограничено ли число приглянувшихся ему изделий, и если да, то заранее добавить такое в корзину: это позволит совершить покупку, не теряя времени на поиски после старта распродажи.

Особенно внимательными нужно быть с интернет-покупками, говорят эксперты. К «черной пятнице» в Сети появляется множество поддельных сайтов, название которых так или иначе совпадает с названиями известных магазинов. «Есть риски, что на таких сайтах своруют данные пользователя (логины, пароли, данные банковских карт) либо просто возьмут предоплату за товар и исчезнут», — рассказывает Юрий Вопилов.

Чтобы не попасться мошенникам, неизвестные магазины с очень уж привлекательными предложениями лучше обходить стороной, говорит руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» Валерия Андреева. «Для серьезных покупок стоит выбирать известные на рынке компании: это позволит избежать подделок, брака и уцененных товаров», — отмечает она. А чтобы узнать, не является ли сайт подделкой, необходимо проверить, указаны ли там реквизиты компании, советует Алексей Федоров — мошенники обычно это не делают.