Захарова назвала приговор Младичу предвзятым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приговор бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу предвзятым и политизированным. Заявление прозвучало на брифинге для журналистов, трансляция доступна на странице министерства в Facebook.

«Искусственно взятая трибуналом за основу однобокая, антисербская трактовка трагических событий 90-х годов на пространстве бывшей Югославии не только не способствует осуществлению базового принципа неотвратимости наказания за военные преступления, но и раз за разом подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Балканах», — заявила Захарова на брифинге.

Логику, которой руководствовались при вынесении вердикта, представитель МИДа назвала ущербной. «Объявляя виновным Младича в удержании ооновского персонала на оборонных объектах для их защиты от натовских бомбардировок, МТБЮ вообще не упоминает о противоправном характере силовых операций НАТО на Балканах», — подчеркнула дипломат.

«Мы ожидаем прекращения деятельности МТБЮ до конца 2017 года», — добавила Захарова.

Накануне ооновский трибунал по Югославии приговорил 75-летнего Младича к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны. Адвокаты заявили, что ответственность Младича за убийства и этнические чистки «никогда не была установлена» и наказание должно составлять максимум 15 лет тюрьмы.