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Защита обжалует решение суда пожизненно заключить Младича в тюрьму
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Защита обжалует решение суда пожизненно заключить Младича в тюрьму
Политика, 17:08
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Защита обжалует решение суда пожизненно заключить Младича в тюрьму

Защита бывшего командующего армии Республики Сербской (самопровозглашенного государства на сербских землях Боснии) Ратко Младича обжалует решение Международного трибунала по бывшей Югославии, который приговорил его к пожизненному заключению. Об этом журналистам сообщил один из адвокатов Младича, передает Reuters.

«Мы подадим апелляцию. Уверены, что она будет успешной», — сказал он.

Заседающий в Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению 22 ноября. Его признали виновным в геноциде. В частности, 74-летнему генералу вменяли организацию массового убийства 8 тыс. мусульман в Сребренице в 1995 году. Кроме того, суд признал его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны. Такое решение приняли в связи с осадой Сараево, которая продолжалась более трех лет. В результате осады от обстрелов погибли 11 тыс. мирных жителей.

Генерала Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению
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Всего против Младича выдвинуты обвинения по 11 пунктам. Все преступления относились к периоду гражданской войны в экс-Югославии и были совершены в 1992–1996 годах. Сам бывший командующий армией Республики Сербской ни по одному из обвинений себя виновным не признал. Как утверждали его адвокаты, ответственность Младича за убийства и этнические чистки сербскими войсками и союзными военизированными формированиями доподлинно «никогда не была установлена». По мнению защиты, максимальным наказанием для него должно было стать 15 лет тюрьмы.

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Ратко Младича задержали весной 2011 года в доме его двоюродного брата в Сербии. До этого он на протяжении 16 лет находился в международном розыске. После задержания генерала экстрадировали в Гаагу, а судебный процесс по его делу начали спустя год.

Осенью 2015 года свидетеля защиты Младича судмедэксперта из Сербии Душана Дуньича нашли мертвым в отеле в Гааге, в тот день он должен был давать показания в суде.

Теги: суд , приговор , международный трибунал , Ратко Младич
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