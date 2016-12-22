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Кремль прокомментировал информацию о планах США остаться в Сирии
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Кремль прокомментировал информацию о планах США остаться в Сирии
Война в Сирии, 16:04
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Кремль прокомментировал информацию о планах США остаться в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью в Washington Post о том, что США останутся в Сирии после разгрома террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Что касается подобных публикаций, мы не знаем их источников, мы не знаем степени надежности этой информации и предложил бы обратить внимание на положения подписанного вчера заявления «сочинской тройки по Сирии», — сказал Песков.

Он напомнил, что на саммите в Сочи президенты России, Турции и Ирана высказались за сохранение единства Сирии и против того, чтобы «создание зон безопасности хотя бы гипотетически могло привести к территориальной целостности Сирии».

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Также представитель Кремля добавил, что Путин и его американский коллега Дональд Трампа обменялись мнениями по сирийским делам.

22 ноября газета Washington Post написала, что США рассматривает возможность оставить свою группировку в Сирии после окончательной победы над «Исламским государством» (организация запрещена в России). ​В качестве одной из причин было указано опасение, что экстремисты возьмут реванш, поскольку в ходе гражданской войны в Сирии образовался вакуум власти. Также отмечалось, что, если Башар Асад займет территории, контролируемые его противниками, это будет означать победу поддерживающего его Ирана, что не устраивает Вашингтон.

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По данным издания, ​официально в Сирии находятся 503 американских советника, которые занимаются обучением вооруженных отрядов курдов на севере страны. Однако на самом деле эта цифра может быть значительно больше и включать обслуживающий персонал аэродромов, артиллеристов, занимающихся обеспечением военной операции коалиции.

Кроме того 22 ноября президенты России, Турции и Ирана обсудили в Сочи будущее Сирии. В частности, они​ выступили за проведение конгресса сирийского национального диалога, который позволит выработать новую Конституцию Сирии. После ее принятие планируется проведение в республике выборов под контролем ООН.

Ранее в ноябре РБК писал, что Россия планирует завершить военную операцию в Сирии до конца 2017 года. Об этом рассказал источник, близкий к российскому МИДу и подтвердил собеседник в Минобороны и источник, близкий к администрации президента.
 

Теги: Сирия , Кремль , Дмитрий Песков
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