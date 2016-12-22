Вологодского активиста Доможирова оправдали по делу об экстремизме

Грязовецкий районный суд Вологодской области 17 ноября оправдал активиста Евгения Доможирова по делу о клевете и возбуждении ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции» по ст. 282 УК РФ, сообщил РБК адвокат Доможирова Виталий Черкасов. Суд признал активиста виновным только в оскорблении полицейского (ст. 319 УК РФ).

«21 июля 2016 года Доможиров обвинил прокурора области Сергея Хлопушина в крышевании бизнеса — это первый состав преступления (за клевету, суд не нашел его доказанным. — РБК). 30 июля полицейские приехали с обыском в загородный дом Доможирова, но он их послал — это посчитали публичным оскорблением сотрудника полиции. После попытки обыска Доможиров описал перепалку в соцсетях. В итоге это посчитали возбуждением ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции», — рассказал Черкасов. Он добавил также, что 30 марта суд оштрафовал мать Доможирова на 6 тыс. руб. за публичное оскорбление сотрудника полиции.

В разговоре с РБК судья Елена Соколова подтвердила приговор.

Доможиров является членом центрального совета официально не зарегистрированной в России Партии прогресса, ранее был депутатом Законодательного собрания Вологодской области и членом федеральной партии «Справедливая Россия».