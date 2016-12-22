Госдума поддержала блокировку номеров телефонных террористов

Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону «О связи», согласно которым операторы будут обязаны блокировать номера телефонных террористов по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора. Это следует из документа, опубликованного на сайте Системы обеспечения государственной деятельности.

Изменения планируется внести в ст. 1, 2 и 3 данного закона. В частности, в новой редакции ст. 2 говорится о том, что операторам связи следует «прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, или предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации».

Также документ обязывает операторов связи раскрывать данные о реальных владельцах номеров, если этого потребуют правоохранительные органы.

«Предложенные изменения не расширяют полномочия правоохранительных органов. Право обращаться к операторам сотовой связи у них и так имеется, однако обязанности блокировать такие звонки у операторов не было», — отмечал один из авторов документа депутат Василий Пискарев.

По мнению парламентария, это поможет остановить «чудовищную волну ложных звонков, из-за которых уже несколько месяцев страдают россияне».

Законопроект был внесен в Госдуму еще в конце марта 2016 года. Первое чтение он прошел в апреле 2017 года. После волны телефонного терроризма спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, главами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») и комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным («Справедливая Россия») был предложен ряд поправок к нему.

Сообщения о минировании торговых, учебных и жилых зданий, объектов инфраструктуры и органов государственной власти в российских городах продолжаются с 10 сентября. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В октябре глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что организаторов «минирования» четверо и они находятся за границей, однако имеют сообщников в России. Тем не менее, подобные сообщения продолжают поступать в экстренные службы.



