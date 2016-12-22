Федерация керлинга России подаст в суд из-за статьи о Галкиной

Екатерина Галкина (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев готовит документы для обращения в суд в связи с публикацией об антидопинговом расследовании в отношении спортсменки Екатерины Галкиной на портале Inside the Games. Об этом он сообщил РБК.

По его словам, в публикации четко заявлено, что Галкину подозревают в употреблении запрещенных препаратов. «Мы получили ответ от международной федерации, что они такой информации для СМИ не давали и фамилию Галкиной не называли», — рассказал Свищев.

Ранее в комментарии ТАСС он заявил: «Статья затронула имидж федерации и Екатерины. Мы готовим все документы и уже провели консультации с юристами в России и за рубежом, а также общаемся с самой Екатериной».

Материал был опубликован 15 ноября. Портал сообщил, что имя Галкиной фигурировало в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Со ссылкой на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова утверждалось, что тест, который спортсменка сдала в январе 2014 года, оказался положительным.