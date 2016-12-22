В театре рассказали о госпитализации Джигарханяна

Глава Московского драматического театра Армен Джигарханян госпитализирован. Об этом РБК сообщила руководитель литературно-драматургической части МДТ Наталия Корнеева.



«Режиссер Юрий Клепиков доставил его в стационар, мы не знаем, куда», — рассказала она. Достоверной информации о состоянии Джигарханяна, по ее словам, нет. «Последнюю неделю он практически не мог ходить: полтора месяца живет без горячего душа и медицинского присмотра с диабетом и ишемией», — добавила сотрудница театра.

На сайте театра появилось официальное заявление, опровергающее проблемы со здоровьем артиста. «Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично. Сейчас он занят обдумыванием новой постановки. Чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам, он на несколько дней уехал в пансионат», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что Наталия Корнеева с 20 ноября не является пресс-секретарем учреждения и не имеет права делать заявления для прессы от имени театра. Желающим получить информацию предлагается обращаться к представителю по связям со СМИ Вячеславу Дьяченко.

24 октября сообщалось, что артист выписан из 57-й городской клинической больницы Москвы, куда попал в состоянии средней тяжести за две недели до этого.

Ранее в ноябре следователи завели уголовное дело о вмешательстве в личную жизнь в связи с обнаружением в кабинете Джигарханяна в театре скрытых записывающих устройств. В рамках расследования были проведены следственные действия в квартирах жены артиста Виталины Цымбалюк-Романовской и ее представителя Элины Мазур.

Конфликт 82-летнего Джигарханяна с 38-летней супругой начался в октябре. Он обвинил жену, на тот момент работавшую директором театра, в том, что она «ворует деньги из его кармана». Цымбалюк-Романовская ушла с должности и уехала на Украину. По словам ее отца, это было связано с поступившими угрозами.



25 октября представитель Мазур заявила, что бухгалтерия театра «захвачена армянской группировкой». Представители театра на следующий день сообщили, что культурное учреждение «рейдерски захвачено» полицией. По имеющимся у РБК данным, в тот день в помещении проходили обыски в связи с заявлением Джигарханяна о краже его паспорта.

Развод Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской, как сообщалось ранее, запланирован на 27 ноября.