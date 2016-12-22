Совет директоров «Дикси» обсудит уход ретейлера с биржи

Группа «Дикси», четвертый по размеру ретейлер в России (кроме одноименных магазинов управляет также супермаркетами «Виктория» и гипермаркетами «Мегамарт»), может провести делистинг. ​Совет директоров компании планирует обсудить это 22 ноября, следует из материалов ПАО «Дикси Групп».

«Дикси» уже выкупила 20% акций компании с биржи в конце октября, рассказывал тогда гендиректор компании Сергей Беляков во время телефонной конференции с инвесторами. Он заявил, что «у «Дикси» нет цели собрать как можно больше своих акций», однако у компании есть разрешение ФАС на консолидацию до 70% собственных акций.

Чистый убыток ретейлера за девять месяцев сократился более чем в два раза, до 978 млн руб. (годом ранее этот показатель составлял 2,03 млрд руб.). Выручка «Дикси» за девять месяцев снизилась на 10%, до 209,8 млрд руб.

«Дикси» провела IPO на Московской бирже в 2007 году.

На конец сентября 2017 года 51,29% акций компании принадлежало кипрской Dixy Holding Limited, бенефициаром которой является Игорь Кесаев. Предприниматель занимает 41-е место в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $2,4 млрд.