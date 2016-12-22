В Благовещенске лайнер вернулся в аэропорт из-за недомогания пассажира

В Благовещенске самолет авиакомпании «Сибирь» прервал полет и вернулся на аэродром из-за того, что одному из пассажиров на борту стало плохо. Как передает »/Интерфакс», пассажира уже передали медикам.

Рейса 3268, следовавший в Новосибирск, вылетел из Благовещенска в 7:38 (1:38 мск). Однако вскоре после начала полета один из пассажиров почувствовал себя плохо, и самолет направился обратно. В аэропорту его встретила скорая помощь.

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту Благовещенска. Мужчина 65 лет, который почувствовал себя плохо в полете, доставлен на «скорой» в больницу в отделение кардиологии», — сообщила специалист по связям с общественностью аэропорта Благовещенск Надежда Елисеева.

После дозаправки самолет вновь вылетит в Новосибирск. На его борту находятся 98 человек.

Во вторник, 21 ноября, аналогичный случай произошел в Уфе. Тогда самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассжирки, летевшей вместе с трехмесячным ребенком.