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Эквадор потребовал от Ассанжа отказаться от заявлений о Каталонии
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Эквадор потребовал от Ассанжа отказаться от заявлений о Каталонии
Политика, 04:03
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Эквадор потребовал от Ассанжа отказаться от заявлений о Каталонии

МИД Эквадора призвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, получившего убежище в посольстве этой страны в Великобритании, не комментировать ситуацию в Каталонии, говорится в заявлении ведомства. ​Таким образом власти страны хотят избежать ухудшения отношений с Мадридом.

В МИД Эквадора подчеркнули, что заявления Ассанжа не отражают официальную позицию страны. «Власти Эквадора вновь напомнили господину Ассанжу об обязательстве не делать заявления и не предпринимать действия, которые могли бы повлиять на международные связи страны. Это относится и к Испании, к стране с которой сохраняются исторические культурные связи, связи, основанные на дружбе между народами и двустороннем сотрудничестве», — говорится в заявлении.

В то же время в ведомстве подтвердили, что Эквадор продолжит предоставлять основателю WikiLeaks убежище.

Как отмечает Associated Press, в декабре президент Эквадора Ленин Мореро намерен посетить Испанию. В то же время официальный Мадрид выступает против контактов Ассанжа с каталонскими сепаратистами. Очередной протест против действий Ассанжа был высказан властями Мадрида несколько недель назад. До этого Ассанж неоднократно заявлял о своей поддержке движения за независимость Каталонии. Так, борьбу испанских властей с сайтами каталонских сепаратистов и порталов о референдуме в регионе он назвал «первой мировой интернет-войной». ​«То, что происходит в Каталонии, является крупнейшим на Западе конфликтом между людьми и государством с момента падения Берлинской стены», — заявил основатель Wikileaks.

Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с лета 2012 года. Причиной стало его преследование властями Швеции по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Теги: Эквадор , Джулиан Ассанж
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