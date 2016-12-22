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Пентагон направил подводные дроны на поиск пропавшей в Атлантике подлодки
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Пентагон направил подводные дроны на поиск пропавшей в Атлантике подлодки
Общество, 07:34
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Пентагон направил подводные дроны на поиск пропавшей в Атлантике подлодки

Пентагон принял решение расширить свое участие в операции по поиску пропавшей аргентинской подлодки San Juan. В сообщении ВМС США говорится, что к ней присоединятся четыре глубоководных дрона.

На помощь аргентинским морякам американский флот отправил один аппарат Bluefin 12D (Deep) и три IWU 580 из состава особого соединения беспилотных аппаратов, базирующегося в Перл-Харборе на Гавайях. «Оба типа аппаратов приспособлены к оперативному развертыванию и ведению поиска на большой площади океана с помощью системы Side Scan Sonar, которая используется для создания изображения крупных участков морского дна», — говорится в сообщении.

Аппарат Bluefin 12D способен перемещаться под водой со скоростью 5,5 км/ч и автономно работать в течение 30 часов на глубине до 1,5 км. Аппараты IWU 580 могут использоваться на глубинах до 100 м и рассчитаны на 14 часов автономной работы.

Также для участия в операции по поиску подлодки в Южную Атлантику направлен патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Ранее стало известно, что США также послали  в Аргентину два глубоководных аппарата, предназначенных для эвакуации моряков с больших глубин.

Сейчас в поисках пропавшей субмарины помимо ВМС Аргентины, участвуют Бразилия, Чили, Великобритания. Свой самолет для наблюдения в предполагаемую зону бедствия подлодки направило агентство NASA.

ВМС Аргентины не смогли найти пропавшую подлодку по полученным сигналам
Общество

Подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 аргентинских моряка, перестала выходить на связь 15 ноября. Ее поиски ведутся в водах Южной Атлантики, на расстоянии до 1 тыс. км от берега. Спасательную операцию затрудняют непогода и сильное волнение.

Накануне стало известно о том, что ВМС Аргентины зафиксировали несколько сигналов по системе спутниковой связи, которые могли отправить моряки с пропавшей субмарины. Однако позднее эта версия была опровергнута.

Теги: США , Аргентина , подлодка
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