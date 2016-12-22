Пентагон направил подводные дроны на поиск пропавшей в Атлантике подлодки

Пентагон принял решение расширить свое участие в операции по поиску пропавшей аргентинской подлодки San Juan. В сообщении ВМС США говорится, что к ней присоединятся четыре глубоководных дрона.

На помощь аргентинским морякам американский флот отправил один аппарат Bluefin 12D (Deep) и три IWU 580 из состава особого соединения беспилотных аппаратов, базирующегося в Перл-Харборе на Гавайях. «Оба типа аппаратов приспособлены к оперативному развертыванию и ведению поиска на большой площади океана с помощью системы Side Scan Sonar, которая используется для создания изображения крупных участков морского дна», — говорится в сообщении.

Аппарат Bluefin 12D способен перемещаться под водой со скоростью 5,5 км/ч и автономно работать в течение 30 часов на глубине до 1,5 км. Аппараты IWU 580 могут использоваться на глубинах до 100 м и рассчитаны на 14 часов автономной работы.

Также для участия в операции по поиску подлодки в Южную Атлантику направлен патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Ранее стало известно, что США также послали в Аргентину два глубоководных аппарата, предназначенных для эвакуации моряков с больших глубин.

Сейчас в поисках пропавшей субмарины помимо ВМС Аргентины, участвуют Бразилия, Чили, Великобритания. Свой самолет для наблюдения в предполагаемую зону бедствия подлодки направило агентство NASA.

Подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 аргентинских моряка, перестала выходить на связь 15 ноября. Ее поиски ведутся в водах Южной Атлантики, на расстоянии до 1 тыс. км от берега. Спасательную операцию затрудняют непогода и сильное волнение.

Накануне стало известно о том, что ВМС Аргентины зафиксировали несколько сигналов по системе спутниковой связи, которые могли отправить моряки с пропавшей субмарины. Однако позднее эта версия была опровергнута.