Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала «Возрождения»

Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала банка «Возрождение», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы финансового учреждения. Ранее доля «Санкт-Петербурга» в «Возрождении» составляла порядка 5,23%.

Подробности сделки не разглашаются. Также неизвестен и приобретатель пакета акций.

Банк «Возрождение» входит в топ-30 крупнейших частных российских банков. В сентябре стало известно, что «Возрождение» может объединиться с Промсвязьбанком, однако позднее банки решили отложить процесс организации. 9 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к «Возрождению», сообщил о том, что контролирующие Промсвязьбанк братья Дмитрий и Алексей Ананьевы запланировали продажу «Возрождения», в котором их компании принадлежит большинство акций. Однако в банке это сообщение опровергли.