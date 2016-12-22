Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала «Возрождения»

Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала банка «Возрождение», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы финансового учреждения. Ранее доля «Санкт-Петербурга» в «Возрождении» составляла порядка 5,23%.
Подробности сделки не разглашаются. Также неизвестен и приобретатель пакета акций.
Банк «Возрождение» входит в топ-30 крупнейших частных российских банков. В сентябре стало известно, что «Возрождение» может объединиться с Промсвязьбанком, однако позднее банки решили отложить процесс организации. 9 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к «Возрождению», сообщил о том, что контролирующие Промсвязьбанк братья Дмитрий и Алексей Ананьевы запланировали продажу «Возрождения», в котором их компании принадлежит большинство акций. Однако в банке это сообщение опровергли.
Структуры «Промсвязькапитала» (холдинговая группа, в которую входит Промсвязьбанк) выкупили пакеты акций в банке «Возрождение», принадлежавшие JP Morgan Chase, BNP Paribas и другим акционерам, еще в июле 2015 года. Сейчас согласно информации о банке на сайте ЦБ 50% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., который контролируют акционеры Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Еще 2,38% принадлежат напрямую Промсвязьбанку, 9,98% — ООО «ВекторИнвест», 6,67% — Wipasena Holding Ltd. 8,6% принадлежат Московскому кредитному банку, 5,7% — банку «Санкт-Петербург», остальное у миноритариев.
Акции обоих банков обращаются на бирже.