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Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала «Возрождения»
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Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала «Возрождения»
Финансы, 00:49
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Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала «Возрождения»

Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала банка «Возрождение», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы финансового учреждения. Ранее доля «Санкт-Петербурга» в «Возрождении» составляла порядка 5,23%.

Подробности сделки не разглашаются. Также неизвестен и приобретатель пакета акций.

Банк «Возрождение» входит в топ-30 крупнейших частных российских банков. В сентябре стало известно, что «Возрождение» может объединиться с Промсвязьбанком, однако позднее банки решили отложить процесс организации. 9 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к «Возрождению», сообщил о том, что контролирующие Промсвязьбанк братья Дмитрий и Алексей Ананьевы запланировали продажу «Возрождения», в котором их компании принадлежит большинство акций. Однако в банке это сообщение опровергли.

Кому принадлежат Промсвязьбанк и «Возрождение»
50,03% Промсвязьбанка владеет Promsvyaz Capital B.V., 11,74% — Европейский банк реконструкции и развития, 10% — НПФ «Будущее», 9,96% — МКБ, 6,18% — НПФ «Сафмар», 3,81% — НПФ «Доверие», остальное у миноритариев, по данным ЦБ.

Структуры «Промсвязькапитала» (холдинговая группа, в которую входит Промсвязьбанк) выкупили пакеты акций в банке «Возрождение», принадлежавшие JP Morgan Chase, BNP Paribas и другим акционерам, еще в июле 2015 года. Сейчас согласно информации о банке на сайте ЦБ 50% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., который контролируют акционеры Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Еще 2,38% принадлежат напрямую Промсвязьбанку, 9,98% — ООО «ВекторИнвест», 6,67% — Wipasena Holding Ltd. 8,6% принадлежат Московскому кредитному банку, 5,7% — банку «Санкт-Петербург», остальное у миноритариев.

Акции обоих банков обращаются на бирже.

Теги: банк «Возрождение» , Банк "Санкт-Петербург"
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