Глава ЛНР рассказал о своих выездах за пределы Донбасса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий на встрече с журналистами рассказал, что «все видят, когда я уезжаю [за пределы республики] и когда приезжаю». Об этом говорится в сообщении на сайте главы ЛНР.

«Каждый житель Луганской Народной Республики, который хоть раз сталкивался со мной на пункте пропуска, знает, что я, как и любой другой гражданин, стою в очереди и пересекаю границу, как и все», — сказал он.

Он добавил, что не покидал территорию республики и в ближайшее время не планирует.

О том, что Игорь Плотницкий покинул Луганск заявил глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко со ссылкой на источники накануне, 21 ноября. По их данным, глава ЛНР бежал в Россию.

Об отъезде Плотницкого также сообщало «УСН-1492news» со ссылкой на украинского журналиста Сергея Иванова, которому об этом рассказали источники. По его словам, лидер республики оставил свою семью в Воронеже, а сам переместился в приграничный город Донецк в Ростовской области. Позже в пресс-службе главы ЛНР эту информацию опровергли.