Берлускони решил оспорить отстранение от госслужбы в ЕСПЧ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обратился в Европейский суд по правам человека с требованием отменить запрет занимать государственные должности, так как намерен баллотироваться на пост главы правительства в 2018 году. Об этом сообщает Reuters.
Ограничения должны закончиться в 2019 году, выборы в Италии состоятся в 2018-м.
Берлускони сейчас является лидером правоцентристской оппозиции, которая, согласно опросам общественного мнения, лидирует на будущих выборах. Агентство называет это грандиозным возвращением в политику и напоминает, что бывшему премьеру 81 год и он недавно перенес операцию на открытом сердце.
Дело «Берлускони против Италии» будет слушаться 17 судьями Большой палаты ЕСПЧ. Интересы политика представляют сотрудники ведущего лондонского юридического бюро.
Адвокат Эдвард Фитцджеральд после досудебных слушаний заявил, что итальянская судебная система вынесла несправедливое решение. По его мнению, запрет, принятый, когда Берлускони был депутатом, нарушает права тех, кто за него голосовал.
В 2013 году Берлускони был признан виновным в налоговых преступлениях. Его приговорили к четырем годам тюрьмы. Из-за амнистии, объявленной в Италии в связи с переполненностью тюрем, срок сократили до одного года. Приняв во внимание преклонный возраст политика, суд не стал сажать его за решетку и отправил на общественные работы в дом престарелых.
Кроме мошенничества Берлускони был признан виновным в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением. Суд отстранил его от госслужбы.
Берлускони избирался на пост главы правительства четырежды: в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. Ушел в отставку в 2011-м после серии скандалов и начала судебного преследования.