Берлускони решил оспорить отстранение от госслужбы в ЕСПЧ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обратился в Европейский суд по правам человека с требованием отменить запрет занимать государственные должности, так как намерен баллотироваться на пост главы правительства в 2018 году. Об этом сообщает Reuters.

Ограничения должны закончиться в 2019 году, выборы в Италии состоятся в 2018-м.

Берлускони сейчас является лидером правоцентристской оппозиции, которая, согласно опросам общественного мнения, лидирует на будущих выборах. Агентство называет это грандиозным возвращением в политику и напоминает, что бывшему премьеру 81 год и он недавно перенес операцию на открытом сердце.

Дело «Берлускони против Италии» будет слушаться 17 судьями Большой палаты ЕСПЧ. Интересы политика представляют сотрудники ведущего лондонского юридического бюро.​

Адвокат Эдвард Фитцджеральд после досудебных слушаний заявил, что итальянская судебная система вынесла несправедливое решение. По его мнению, запрет, принятый, когда Берлускони был депутатом, нарушает права тех, кто за него голосовал.

В 2013 году Берлускони был признан виновным в налоговых преступлениях. Его приговорили к четырем годам тюрьмы. Из-за амнистии, объявленной в Италии в связи с переполненностью тюрем, срок сократили до одного года. Приняв во внимание преклонный возраст политика, суд не стал сажать его за решетку и отправил на общественные работы в дом престарелых.

Кроме мошенничества Берлускони был признан виновным в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и злоупотреблении служебным положением. Суд отстранил его от госслужбы.

Берлускони избирался на пост главы правительства четырежды: в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. Ушел в отставку в 2011-м после серии скандалов и начала судебного преследования.