Потанин заявил о планах продлить мировое соглашение с Дерипаской

Гендиректор ГМК «Норильского никеля» Владимир Потанин (владеет 30,3% компании) рассказал в интервью агентству Bloomberg о переговорах с другими акционерами ГМК — Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем о продлении мирового соглашения на пять лет. Это соглашение было подписано 10 декабря 2012 года сроком на десять лет.

С тех пор как UC Rusal Дерипаски весной 2008 года выкупила блокпакет «Норникеля» (27,8%) у Михаила Прохорова, у акционеров начались конфликты. Посредником в примирении выступил Абрамович с партнерами, их структура приобрела 7,3% акций «Норникеля». Сейчас доля Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова в «Норникеле» составляет 6,3% акций.

В соглашении также оговаривается, что Потанин с Дерипаской в течение пяти лет не должны сокращать свои доли ниже 20%. По истечении этого срока (в декабре 2017 года) и Потанин, и Дерипаска смогут предложить друг другу выкупить долю в «Норникеле» по цене минимум на 20% выше средней цены акций компании на бирже за последние полгода. Указанное в соглашении условие shoot-out («разговор на чистоту», «русская рулетка») представляет собой ценовой аукцион, в ходе которого побежденный был бы вынужден продать свою долю победителю. Но ​Потанин, занимающий восьмое место в списке Forbes, заявил Bloomberg, что к такому способу акционеры могут прибегнуть лишь в крайнем случае, если переговоры зайдут в тупик или одному из них придется срочно продать актив. «Это возможный выход из невозможного положения. Думаю, что остальные акционеры тоже видят этот инструмент как последний вариант», — заявил он.

​В начале октябре акционеры «Норникеля» одобрили промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 года на $600 млн. В интервью Bloomberg Потанин заявил, что собирается обсудить с акционерами корректировку формулы дивидендов для временного сокращения объема выплат акционерам. Сейчас акционеры «Норникеля» могут рассчитывать на дивиденды в 60% от уровня EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA не выше 1,8, в диапазоне между 1,8 и 2,2 доля дивидендных выплат рассчитывается по плавающему коэффициенту, а при превышении 2,2 дивиденды уже составляют лишь 30% EBITDA. Потанин предложил снизить этот порог до 2.