Telegram впервые заблокировал канал за пиратскую музыку
Технологии и медиа, 17:22
0
Telegram впервые заблокировал канал за пиратскую музыку
Telegram заблокировал канал «Всякая годная попса» за пиратский контент. Об этом сообщает vc.ru.
Создатель канала Антон Вагин сообщил, что получил сообщение от техподдержки Telegram, в котором сообщалось о блокировке канала по просьбе Apple и Google из-за жалобы компании Universal Music. Предупреждений, по его словам, не поступало.
Вагин считает, что причиной блокировки стал размещенный им альбом Тейлор Свифт Reputation. Выпустивший этот релиз лейбл Big Machine Records принадлежит Universal Music.
На странице Роскомнадзора в Facebook сообщается, что это первый подобный случай.
В октябре сообщалось, что Telegram заблокировал за месяц около 8,5 тысяч каналов о терроризме.