Антитеррористическая операция в Тбилиси завершилась

Антитеррористическая операция в Тбилиси завершена. Об этом со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии сообщает Rustavi2.

По неподтвержденной информации телеканала, в ходе операции три человека были ранены. Сообщается, что глава МВД страны Георгий Гахария и другие официальные лица находятся на месте происшествия.

«Грузия онлайн» со ссылкой на официальные данные сообщает, что два спецназовца получили ранения, один из них скончался в клинике. Также приводятся неподтвержденные сведения, что скорая помощь увезла с места проведения операции еще трех человек.

Контртеррористическая операция в грузинской столице началась в ночь на 22 ноября. Подозреваемые заперлись в квартире многоэтажного дома, расположенного по улице Габриэла Салоса, и открыли огонь по правоохранителям. Силовики допросили владельца квартиры, он сообщил, что сдал помещение по просьбе родственника и не знаком с арендаторами. Штурм здания возобновили днем 22 ноября.