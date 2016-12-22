Прощание с Хворостовским пройдет в Москве

Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет в Москве. Об этом РБК сообщила его директор Анна Ильина. Время и место, по ее словам, согласовываются с лондонским агентом.

Дружившая с Хворостовским поэтесса Лилия Виноградова также подтвердила РБК, что церемония будет проведена в столице, а дата пока не известна.

В среду, 22 ноября, стало известно о смерти Хворостовского. Кончину артиста подтвердила его семья. Последние два с половиной года певец боролся с раком мозга и неоднократно отменял выступления из-за проблем со здоровьем.

Life сообщил, что Хворостовский завещал кремировать его тело, разделить прах на две части и захоронить в двух городах — Москве и Красноярске (его родной город). Источник, близкий к ФГУП «Ритуал», рассказал РБК, что запросов на организацию похорон в столице пока не поступало.