Три человека погибли в аварии с маршруткой в Ростовской области
Общество, 11:28
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Три человека погибли в аварии с маршруткой в Ростовской области
Три человека стали жертвами столкновения маршрутки и автомобиля в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария произошла на 25-м км трассы Ростов — Ейск. Микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с выехавшим на встречную полосу Chevrolet Cruze. Водитель и два пассажира автомобиля погибли. Восемь пассажиров маршрутки госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и выясняют обстоятельства случившегося.
Накануне автобус, ехавший из Ростова, упал в кювет в Домодедовском районе Подмосковья после столкновения с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии никто не погиб.