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Автобус с 46 пассажирами опрокинулся в кювет в Подмосковье
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Автобус с 46 пассажирами опрокинулся в кювет в Подмосковье
Общество, 09:16
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Автобус с 46 пассажирами опрокинулся в кювет в Подмосковье

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Фото: МЧС России

В управлении ГИБДД по Московской области РБК сообщили, что автобус, ехавший из Ростова в Москву, съехал с дороги после столкновения с автомобилем Mitsubishi. «По предварительной информации, погибших нет», — сказали в ведомстве.

ГУ МЧС по Московской области уточняет, что авария произошла примерно в 7:30 утра на 34-м км трассы М4, в районе села Ям. В ликвидации последствий ДТП принимают участие пять единиц техники и 15 человек.

Теги: Московская область , авария , ДТП , Автобус
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