В Японии назвали дату сбора комиссии по отречению императора Акихито

Заседание комиссии по отречению от престола 83-летнего императора Японии Акихито состоится 1 декабря. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, сообщает газета The Japan Times.

По его словам, в комиссию входят 10 человек, включая премьер-министра Синдзо Абэ, верховного судью, главу управления Императорского дома Японии и двух членов императорской семьи.

Суга отметил, что в ходе заседания члены комиссии обсудят то, как будет реализовано отречение императора. Также комиссия планирует утвердить точную дату отречения Акихито. По данным источников газеты в правительственных кругах, Акихито откажется от престола 30 апреля 2019 года.

В конце октября источники газеты Asahi Shimbun сообщали, что отречение Акихито состоится 31 марта 2019 года. Его место 1 апреля займет 57-летний кронпринц Нарухито. Согласно законам Японии, император может покинуть престол только со своей смертью, но для Акихито сделали исключение. По его словам, он принял решение оставить трон из-за преклонного возраста.

Отречение японского императора от престола станет первым за последние 200 лет. Акихито является 125-м императором Японии, старшим сыном императора Хирохито, при котором страна участвовала во Второй мировой войне. Интронизация Акихито прошла в 1989 года после смерти Хирохито.

Последним отрекшимся императором был Кокаку, который правил Японией на рубеже XVIII–XIX веков. В 1817 году он отрекся в пользу своего сына. Потерпев поражение в годы Второй мировой войны, власть японских императоров была ограничена. В современной Японии он является формальным главой государства, а также национальным духовным лидером.