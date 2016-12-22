Умер певец Дэвид Кэссиди

Американский актер и певец Дэвид Кэссиди умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Дэвид Кэссиди (Фото: Jeffrey Geller / Zuma / TASS)

По словам официального представителя певца Джоанны Геффен, Кэссиди умер еще во вторник, 21 ноября. «Дэвид умер в окружении тех, кого он любил, с радостью в своем сердце и свободным от боли, которая так долго мучила его», — сказала Геффен.

В воскресенье, 19 ноября, Кэссиди в критическом состоянии доставили в больницу города Форт-Лодерлейла в штате Флорида. По словам Геффен, певец страдал функциональной недостаточностью внутренних органов.

Сам исполнитель в феврале 2017 года рассказывал о том, что страдает деменцией. В 2014 году он сообщил, что борется с алкоголизмом. По словам певца, он три раза находился под арестом за вождение в состоянии опьянения в период с 2010 по 2014 год.

Кэссиди прославился благодаря роли Кита Партриджа в американском комедийно-музыкальном сериале «Семья Партриджей», выходивший с 1970 по 1974 год. Впоследствии он начал играть в театрах и проводить концерты. На его счету 88 ролей в фильмах и сериалах. Кэссиди также номинировали на премию «Грэмми».