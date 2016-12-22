Дэвид Кэссиди (Фото: Mary Schwalm / AP)

Американского актера и певца Дэвида Кэссиди госпитализировали в критическом состоянии из-за функциональной недостаточности внутренних органов. Об этом телеканалу CNN сообщил официальный представитель певца Джоанна Геффен.

По словам Геффен, 67-летнего исполнителя доставили в больницу города Форт-Лодердейл в штате Флорида. Она отметила, что Кэссиди находится в сознании, с ним находятся члены его семьи и друзья. «Ничто не предрешено, мы воспринимаем происходящее как идущее своим чередом», — подчеркнула представитель певца.

Она не сказала, что стало причиной тяжелого состояния певца. Сам Кэссиди в феврале 2017 года сообщал, что страдает деменцией. В 2014 году он рассказывал о своей борьбе с алкоголизмом. По его словам, полицейские трижды арестовывали его за вождение в нетрезвом виде в период с 2010 по 2014 годы.

Кэссиди обрел популярность благодаря роли Кита Партриджа в американском комедийном музыкальном сериале «Семья Партриджей», который выходил в эфир с 1970 по 1974 годы. После завершения сериала он занялся музыкой и стал играть в театрах. Всего он снялся в 88 фильмах и сериалах. Позднее он также был номинирован на премию «Грэмми».