Полиция нашла новую улику по делу создателя датского «Наутилуса»

Дайверы датских Вооруженных сил нашли в водах залива Кёге человеческую руку, которая может принадлежать убитой на созданной датским изобретателем Петером Мадсеном подлодке «Наутилус» шведской журналистке Ким Вааль. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Копенгагена.

По данным полиции, рука была найдена вблизи маршрута, по которому двигалась субмарина. «Мы еще не определили, является ли эта рука правой или левой, и кому она принадлежит. Но мы предполагаем, что эта улика связана с делом Мадсена», — заявил представитель полиции Копенгагена Йенс Мёллер Йенсен. В настоящий момент находка доставлена в Норвежский медицинский институт, где ее изучат специалисты.

В августе Вааль приехала в Данию, чтобы подготовить репортаж о подводной лодке «Наутилус». После выхода в открытое море связь с субмариной была потеряна. Молодой человек Вааль обратился в полицию, которая впоследствии нашла затонувшую лодку. Мадсену удалось спастись. По его словам, он высадил журналистку на острове. Позднее изобретатель заявил, что женщина умерла от удара крышки люка подлодки, и ему пришлось «похоронить» ее в море.

Спустя несколько дней подводники обнаружили женское тело без конечностей и головы. В октябре полиция нашла ноги и голову Вааль, на которой отсутствовали следы черепных травм. Изобретатель позднее признался, что он расчленил тело Вааль, хотя ранее отрицал свою причастность к этому.

Полиция также изъяла у Мадсена жесткий диск, на которой обнаружили видеокадры с пытками и казнями женщин.