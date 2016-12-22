Песков прокомментировал статью о старении российских чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал агентства Reuters об увеличении среднего возраста российской политической элиты. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Не знаем, как и кого считали Reuters», — заявил Песков. Он добавил: «Я бы не согласился, процесс ротации и омоложения продолжается».

Песков уточнил, что «математическое» омоложение не является самоцелью. Речь, по его словам, идет о привлечении к реальной работе в регионах, на самых ответственных участках энергичных и опытных, несмотря на возраст, людей. «Вот это главное, а въедаться в какие-то цифры — ну, это уже, что называется, от нечего делать», — подчеркнул он.

20 ноября Reuters сообщил, что с момента избрания Владимира Путина президентом в 2012 году средний возраст российских чиновников вырос на три года (55,5 года против 52,6 года пять лет назад), несмотря на активную ротацию. При этом средний возраст назначенных губернаторов (с учетом назначенных этой осенью врио) уменьшился с 55 до 46 лет.