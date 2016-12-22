«Столото» опровергло данные об угрозах выигравшей 506 млн руб. женщине

Руководитель пресс-службы ТД «Столото» Юлия Гавришова опровергла РБК информацию об угрозах в адрес выигравшей полмиллиарда жительницы Воронежской области Натальи Власовой. «Мы постоянно общаемся с победительницей, мы с ней на связи. У нее все в порядке. Мы очень расстроены, что СМИ таким образом себя ведут. Нам бы очень хотелось, чтобы все-таки проверенные данные, а не клевета становились информационными поводами», — пояснила Гавришова.
Ранее телеканал «Вести.Воронеж» со ссылкой на родственников Власовой сообщил, что в адрес женщины «стали поступать и угрозы от вымогателей». По данным телеканала, победительнице лотереи и ее дочери из-за этого пришлось удалить страницы из социальных сетей.
«Ни с каким заявлением к нам эта гражданка [Власова] не обращалась», — заявили РБК в пресс-службе дежурной части отдела МВД России по Панинскому району.
По словам Юлии Гавришовой, победительница находится «под опекой» ТД «Столото». «Всем победителям, которым требуется психологическая помощь, финансовая консультация, какие-то услуги по охране, мы их предоставляем. Это все обсуждается индивидуально с каждым победителем», — отметила она.
О выигрыше участником лотереи «Русское лото» джекпота в 506 млн руб. стало известно 5 ноября. Этот выигрыш в лотерею стал самым крупным за всю историю страны. В билете у победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров.
Обладательницей рекордного выигрыша оказалась 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области. Победительница рассказала, что купила билет в одном из отделений «Почты России».
Защита победителей лотерей
В российском законодательстве нет специальных норм, обеспечивающих защиту победителей государственных лотерей. Их безопасность обеспечивается общим законодательством. В федеральном законе №138-ФЗ «О лотереях» речь идет только о защите прав участника лотереи в отношениях с ее оператором. При этом в приказе Министерства спорта, которое выступает организатором крупнейших российских лотерей, указывается, что персональные данные обладателя выигрышного билета не могут разглашаться без его согласия.
Часто участники российских лотерей, которым удалось выиграть джекпот, решают не называть свое имя и ограничиваются только родом занятий. Однако на сайте компании «Столото», которая выступает оператором государственных лотерей, есть много историй победителей, которые раскрывают свою личность. Некоторые ограничиваются только первой буквой фамилии.