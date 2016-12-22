Сбербанк выпустил молодежные карты с Егором Кридом

Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию молодежных карт #ЭТОМОЁ в рамках сотрудничества с певцом Егором Кридом и музыкальным лейблом Black Star. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию РБК.

Первой тысяче получателей карты будут подарены футболки из лимитированной коллекции одежды от Егора Крида и Сбербанка. По словам директора банка по маркетингу розничного бизнеса Алексея Гиязова, еще два года назад такие способы продвижения банковского продукта, как запись музыкальных синглов и выпуск одежды, было сложно представить. «Но конкуренция за молодых клиентов диктует новую реальность», — добавил он.

​О том, что Крид станет лицом компании, стало известно в сентябре. До этого Сбербанк рекламировался с помощью видеоблогеров. Отмечается, что эти проекты оказались высокоэффективными.

У Сбербанка более 8,9 млн клиентов моложе 25 лет. Количество активных дебетовых карт у этой части аудитории превышает 6,7 млн.

Крид входит в десятку самых оплачиваемых российских музыкантов по версии Forbes. Издание оценило его доход за последний год в $4 млн.

В начале ноября стало известно, что журналист Юрий Дудь станет лицом Альфа-банка на 2018 год. Сумма и подробности контракта не разглашаются.